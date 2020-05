Antonio Socci, il presidente dell'Iss e la seconda ondata in autunno: "È come scrivere 1 X 2 sulla schedina"

29 maggio 2020 a

“Gli scienziato sostengono l’ipotesi di una seconda ondata in autunno”. Lo ha affermato Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, nel corso dell’audizione alla Camera. Antonio Socci vuole vederci chiaro a riguardo, visto che gli esperti cambiano idea dalla mattina alla sera su temi nevralgici come lockdown, riaperture e nuove ondate. “Dicono che bisogna fidarsi della scienza. Ma quale? E se gli esperti dicono cose opposte, come accade da tempo?”, è la domanda legittima del giornalista di Libero. Non c’è però una vera risposta: “È come scrivere sulla schedina del totocalcio 1 X 2”. Sulla seconda ondata, però, Brusaferro è apparso piuttosto convinto: “Per gli scenari che immaginiamo, in autunno una patologia come il Covid-19 si può maggiormente diffondere e si può confondere con altre sintomatologie di tipo respiratorio”.

