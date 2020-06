Vittorio Feltri a Fuori dal coro: "Vieterei a Conte di parlare, meglio se facesse qualcosa per l'Italia"

03 giugno 2020 a

"Conte? Preferirei che non parlasse". Vittorio Feltri, in collegamento con Mario Giordano a Fuori dal coro, picchia duro sul premier Giuseppe Conte: "Parla, parla, parla e sempre a orari incredibili, alle undici di sera o mezzanotte quando tu non sei più in grado di capire uno che parla bene l'italiano, figurarsi Conte. Preferirei che non parlasse più e che facesse qualcosa di interessante per questo Paese".

"Da impazzire di rabbia". Feltri e Conte in tilt: la vergogna della Fase 2

Resterà una pia illusione? Forse c'è più speranza per l'altro desiderio del direttore di Libero: "Oltre a vietare il gerundio e il futuro, vieterei pure il congiuntivo tanto nessuno lo rispetta, e mi riferisco a Luigi Di Maio in particolare". E in studio Giordano e Iva Zanicchi se la ridono.



