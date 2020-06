Paolo Becchi e l'app Immuni: "Così gli uomini saranno catalogati rispetto alla loro carica non più virile ma virale"

03 giugno 2020 a

Paolo Becchi non le manda di certo a dire. Appena inaugurata l'app Immuni e già è un flop: "L’esperimento continua con Immuni - cinguetta la firma di Libero -. Gli uomini saranno catalogati rispetto alla loro carica (non più virile ma) 'virale' : il sopravvissuto, il contagiato, l’infetto asintomatico, il vaccinato, il temperatura oltre soglia, il sano. Anche le donne subiranno lo stesso trattamento". Per Becchi siamo davvero arrivati al limite del ridicolo. Per non parlare delle polemiche sessiste che hanno travolto l'applicazione inizialmente raffigurante - in copertina - un uomo intento a lavorare da casa e una donna impegnata con un neonato. Inutile dire che la bufera ha immediatamente fatto fare dietrofront al governo.

