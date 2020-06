Paolo Becchi sul discorso di Conte: "Applicazione concreta delle parole di Mattarella. Ma i soldi non ci sono"

04 giugno 2020 a

L'ultimo show di Giuseppe Conte e Rocco Casalino in tv di mercoledì sera? No, al professor Paolo Becchi non è piaciuto. E il filosofo esprime il suo dissenso e i suoi timori su Twitter, nell'arco dei pochi caratteri concessi dal cinguettio, comunque sufficienti a mettere in luce ciò che delle parole del presunto avvocato del popolo proprio non torna. Scrive Paolo Becchi: "Il discorso di Conte è l’applicazione concreta del discorso di Sergio Mattarella. Il futuro sarà anche rosa, ma il presente è fatto di spine. E al momento dei tanti soldi promessi i cittadini hanno visto poco o niente", conclude. Insomma, molte promesse e zero fatti. Soprattutto, zero denari in una fase economica disastrosa per il nostro Paese piagato dalle conseguenze dell'epidemia di coronavirus.

