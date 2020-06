Antonio Socci a Giorgia Meloni: "Giri a Bersani queste parole del cardinale Bo sul regime cinese"

04 giugno 2020 a

a

a

Su Twitter, la denuncia di Giorgia Meloni, che riprende le vergognose parole di Pier Luigi Bersani a CartaBianca di Bianca Berlinguer, in cui affermava che "con quegli altri al governo non sarebbero bastati i cimiteri". Gli "altri" sarebbero il centrodestra e Bersani parlava del coronavirus. Una vergogna. E Antonio Socci, sempre su Twitter, ha risposto alla Meloni: "Giri a Bersani queste parole del Cardinale Bo". Dunque, la citazione: "Il regime del Partito comunista cinese è il primo responsabile" per la pandemia. "Il popolo cinese è la prima vittima". Il Pcc “è una minaccia per il mondo intero”, conclude Antonio Socci.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.