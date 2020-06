Paolo Becchi inchioda il governo sul Mes: "Se la Lagarde fa come Draghi a che cosa serve?"

05 giugno 2020 a

Una domanda che sorge spontanea dopo la decisione della Bce di aumentare di 600 miliardi il piano di acquisti di titoli in funzione anti-emergenza Covid: "Se la Lagarde fa esattamente come Draghi qualcuno mi spiega a che cosa serve il MES?", si chiede Paolo Becchi. D'altronde come dargli torto. L'editorialista di Libero non può fare a meno di notare che la Banca centrale europea sta facendo esattamente quanto già fatto da Mario Draghi (ex presidente Bce), ossia aiutare a tutti i costi l'Eurozona. Una mossa che però mette in discussione il Mes.

Il Meccanismo europeo di stabilità infatti prevede un prestito ai paesi in difficoltà. Prestito che serve solo alle spese sanitarie e che non è di certo esente da condizionalità. Ma per quale ragione, arrivati a questo punto l'Italia dovrebbe usufruirne? Se lo facesse dimostrerebbe - dati gli altri aiuti messi in piazza - solo di volersi del male.

