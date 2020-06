Paolo Becchi invoca le dimissioni di Lucia Azzolina: "Sta facendo danni enormi"

06 giugno 2020 a

Sul decreto Scuola il governo è messo a dura prova. L'aula della Camera tornerà a riunirsi per il voto finale, dopo che i lavori sul provvedimento sono proseguiti tutta notte. Il motivo di quella che sembra essere una vera e propria maratona è il tenace ostruzionismo di Lega e Fdi. Ostruzionismo rilevato anche da Paolo Becchi: "Siamo stati in Europa i primi a chiudere scuole e università e ora non sappiamo neppure se riapriranno a settembre. Dell’università nessuno parla, sulle scuole l’opposizione ha deciso di fare l’opposizione. Finalmente! Il ministro Azzolina sta facendo danni enormi. Dimissioni!" cinguetta l'editorialista di Libero invocando l'addio di Lucia Azzolina alla guida di uno dei più importanti dicasteri. Proprio ieri, venerdì 5 giugno, infatti il ministro dell'Istruzione è stata presa di mira da pesanti critiche. A scatenare l'opposizione l'idea di distanziare gli studenti con plexiglass tra i banchi per affrontare l'emergenza coronavirus.

