Bruno Vespa e l'aneddoto su Luigi Di Maio: "L'ho incrociato lo scorso weekend, cosa gli ho detto"

Bruno Vespa rivela un piccolo aneddoto personale che riguarda il ministro degli Esteri nel suo editoriale per Il Giorno. "Incrociando lo scorso weekend Luigi Di Maio sull'isola di Ponza gli ho detto: 'Sto pensando a quanto lei sia giovane e quale occasione irripetibile le si para davanti. Veda di non sprecarla'. Tra un mese Di Maio compirà 34 anni e non ha figli. Ma lo stesso discorso vale per Giuseppe Conte, che ne compirà tra due mesi 56 e ha un figlio, per gli altri leader della maggioranza. Diceva De Gasperi che l'uomo politico guarda alle prossime elezioni, lo statista alle prossime generazioni. Ma non vediamo purtroppo De Gasperi in giro e il timore è che si guardi alla campagna elettorale", conclude in tono pessimista Vespa.

Il conduttore di Porta a Porta ha anche analizzato la situazione economica, ribadendo l'urgenza di una mossa decisa e consapevole da parte del governo: “Abbiamo da spendere una quantità sterminata di soldi e la famigerata Europa non solo ci autorizza, ma ci invita a spenderli. E noi invece anneghiamo tra commissioni e stati generali per poter dire di aver ascoltato tutti. È inutile arrivare con la medicina a paziente morto. Noi avremo un autunno tremendo in cui bisognerà assistere milioni di persone in difficoltà. Ma guai a ripetere aiuti a pioggia. Gli investimenti veri nei settori strategici procurano lavoro vero”.

