Corriere della Sera in verde: una "gretinata" per la Giornata Mondiale dell'Ambiente

E il Corriere della Sera si fece Corriere della Greta. Ieri il quotidiano di via Solferino si è presentato in un'inedita tenuta verde. Non aveva vinto il Gran Premio della Montagna né si era convertito al leghismo delle origini, non aveva sposato il verde islamico né aveva pensato di trasferirsi in Irlanda, diventando Corr-Eire della Sera. Semplicemente intendeva celebrare la Giornata Mondiale dell'Ambiente, che cade il 5 giugno. Il primo problema era di ordine cromatico. In quella veste il Corriere diventava esteticamente inguardabile, anche perché non si trattava di una tinta decisa, ma di un verde catarro, tendente al giallino; un verde respingente, senza speranza.

E poi c'era il problema della sostanza. La campagna ambientalista, lanciata con un inserto "green" di 13 pagine, avrebbe avuto senso se fosse stata un'iniziativa originale, una primizia verde. E invece si trattava di un'azione incolore destinata a naufragare nel conformismo, perché andava a rimorchio di prese di posizione identiche già assunte da altri quotidiani, come la Repubblica o La Stampa. Il Corriere non lancia più tendenze, ma le imita. Copia sbiadita, sfumatura verde-pallido, di altri giornali. In generale, intristisce vederlo trasformarsi da foglio della borghesia produttiva a velina della sinistra che invoca riduzione dei consumi, emissioni zero, decrescita infelice. Abbracciando l'ambientalismo più gretto e gretino.

Perché c'è modo e modo di essere ecologisti. Come spiega Francesco Giubilei nel saggio Conservare la natura (Giubilei Regnani), si può essere ambientalisti anche da destra, tutelando la natura e il creato da bravi conservatori, e custodendo, aggiungiamo noi, l'ecosistema che l'uomo stesso è. È l'intuizione avuta da Giovanni Paolo II allorché parlava di minaccia all'«ecologia umana», giudicandola un'emergenza «ancor più grave» rispetto «alla distruzione dell'ambiente naturale». Viceversa, l'ecologismo di sinistra del Corriere della Greta rinuncia a mettere l'uomo al centro, anzi auspica una sua ritirata come unica salvezza per il pianeta. Ecco perché la quarantena da Covid, secondo il giornalone, è diventata un'occasione propizia per «migliorare la qualità dell'aria»; e il post-Covid rappresenta il momento opportuno per rovesciare sistemi di produzione e trasporto troppo antropocentrici e favorire un «ritorno alla natura».

L'altra convinzione degli ecologisti ringretiniti del Corriere è che l'ambientalismo non possa mai essere compatibile con la crescita delle industrie, che minacciano tre elementi (acqua, aria e terra), avvalendosi del quarto (il fuoco). Un approccio ingenuo che non tiene conto di un aspetto: la transizione verde è possibile solo con investimenti tecnologici e sviluppo industriale, associando economia ed ecologia. Ma niente, il Corriere è convinto che i soli ambientalisti intelligenti siano gli adolescenti fancazzisti che scendono in piazza, parlando per slogan. Così facendo, il giornalone non si rende conto di incappare in alcune contraddizioni. Ad esempio si lamenta che «stampiamo più libri e produciamo più carta» e tuttavia è il primo a procedere in questa direzione: fino al 16 ottobre pubblicherà, in allegato al giornale, ben venti libri sull'ambientalismo! Un modo, più che per salvare il pianeta, per cercare di vendere più copie. Una battaglia, questa sì, urgentissima. Nel marzo 2020 (ultimi dati pubblicati da Ads) il Corriere ha venduto in media 24mila copie in meno rispetto al mese corrispondente del 2019. Da quando ha avuto la svolta verde, anche il giornale rischia di restare al verde.

