Lucia Azzolina bocciata da Paolo Becchi: "Prevedo a settembre il caos nelle scuole, ministro del tutto incapace"

06 giugno 2020 a

Paolo Becchi ha pubblicato sui social l’infografica realizzata dal Tg3 che dà conto delle possibili novità che potrebbero segnare il ritorno tra in classe. Lucia Azzolina ha assicurato di essere al lavoro per la riapertura delle scuole a settembre, ma le condizioni sono tutte da definire. Si ragiona su orari flessibili e ingressi scaglionati, visiere al posto delle mascherine, pulizia continua delle superfici, possibili lezioni all’aperto e divisori in plexiglass tra i banchi.

"Azzolina bocciata". Alta tensione alla Camera: lo striscione leghista fa saltare i nervi al governo

Alcune misure sembrano semplicemente fantascientifiche: molti istituti scolastici sono fatiscenti e lamentano tante mancanze da anni, come pensa la ministra di trovare di punto in bianco i fondi necessari per garantire milioni di protezioni individuali da fornire a studenti e insegnanti? “Prevedo a settembre il caos nelle scuole”, è l’amaro commento di Becchi, che punta il dito contro il governo presieduto da Giuseppe Conte: “Ha gravi responsabilità sulle scelte di un ministro del tutto incapace”.

