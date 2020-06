Paolo Becchi contro Lucia Azzolina: gli studenti? Come topi in gabbia con un elettrodo in testa

07 giugno 2020 a

Come la pensi Paolo Becchi su Lucia Azzolina, per chi segue Libero, è noto: bocciata, su tutto il fronte. Per il filosofo il ministro dell'Istruzione grillino sta semplicemente sbagliando tutto, e per inciso sarebbero in molti a pensarlo anche all'interno del governo. Tra le ultime dell'Azzolina, i banchi con divisori in plexiglass nelle aule a settembre, l'obiettivo tornare in classe nonostante il coronavirus (che, si spera, a settembre potrebbe essere inoffensivo). Bene, contro l'idea dei plexiglass, Paolo Becchi si scaglia con un tweet. Il testo: "La scuola in presenza da settembre". In calce la foto di un topo in una gabbietta trasparente, come il plexiglass, con quello che sembra un elettrodo attaccato sulla fronte. Insomma, tra esperimento e tortura.

