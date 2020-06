Alberto Zangrillo, Vittorio Feltri: "Chi lo contesta non è un medico ma un menagramo"

08 giugno 2020 a

Dalla parte di Alberto Zangrillo. Senza esitazioni, senza dubbio alcuno. Si parla di Vittorio Feltri che prende posizione su Twitter. Basta un cinguettio al direttore di Libero per dire come la pensi nella diatriba tra Zangrillo e la parte del mondo scientifico che lo contesta. Il medico personale di Silvio Berlusconi, come è noto, ha affermato che il "coronavirus è clinicamente morto", suscitando la piccata reazione di chi lo ha accusato di mandare messaggi sbagliati che spingerebbero le persone ad abbassare la guardia. Bene, come detto Feltri sta col medico del San Raffaele di Milano: "Zangrillo parlante ha ragione e chi lo contesta non è un medico ma un menagramo", cinguetta il direttore.

