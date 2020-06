Paolo Becchi sta con Giulio Tarro: "Il coronavirus non deve più spaventarci? Sanifichiamo le menti, basta terrore"

08 giugno 2020 a

a

a

“Togliamoci il virus dalla testa. Sanifichiamo non gli oggetti ma le nostre menti. Basta con questo clima di terrore”. Paolo Becchi sposa in pieno la linea di Giulio Tarro, secondo cui il Covid-19 “non deve più spaventarci” e che “serve una cura più che un vaccino”. Per il noto virologo il virus ha perso la sua carica virale: “Già da giugno, con il caldo e con l’estate non dovrebbero esserci più grossi problemi. Per il prossimo autunno, a differenza di quanto si prospetta secondo l’Oms e la comunità scientifica, saremo in larghissima parte immunizzati”. Tarro ha anche affrontato l’argomento della “macchina del fango” messa in moto nei suoi confronti quando nei mesi scorsi ha affermato che il virus con il caldo sarebbe scomparso e che la cura al plasma è efficace: cose che oggi sono sotto gli occhi di tutti. “A tutti rispondo: sono un medico. Le mie dichiarazioni - ha sottolineato Tarro - sono puramente scientifiche”.

Paolo Becchi contro Repubblica: "L'importante è che non torni in piazza Salvini, per gli altri le regole non valgono"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.