Paolo Becchi, duro affondo al piano Colao: "Aria fritta, è la fine della gloriosa tradizione italiana"

Il piano presentato a Giuseppe Conte dalla task force guidata da Vittorio Colao fa acqua da tutte le parti. Il progetto per rilanciare l'Italia dopo l'emergenza coronavirus è solo "aria fritta". A mettere in discussione il lavoro svolto dagli esperti dell'esecutivo, Paolo Becchi. L'editorialista di Libero non ha usato mezzi termini: "Il 'piano Colao' per la ripresa dell‘Italia - cinguetta al vetriolo - prevede tra tanta aria fritta la trasformazione della università in una struttura in larga misura telematica. È la fine dell’idea di Universitas nata in Italia e della sua gloriosa tradizione. Le lezioni in presenza saranno un ricordo". E chissà cosa ne penserà il Pd che proprio ieri, lunedì 8 giugno, per mano di Stefano Bonaccini aveva lanciato al premier un chiaro messaggio: "Se non riparte la scuola è il Paese a non ripartire". Più chiaro di così.

