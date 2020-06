Coronavirus, Paolo Becchi contro il Corriere: "79 nuovi decessi in un giorno, notizia allarmata. Ma... Così funziona l'informazione"

09 giugno 2020 a

Non credete a tutta la stampa, specialmente sul coronavirus. Paolo Becchi prosegue la sua crociata contro i "giornaloni" e l'occasione, ghiottissima, questa volta gliela fornisce il sito del Corriere.it, su cui campeggiava "la notizia allarmata di 79 nuovi decessi da Covid 19 in un solo giorno - sottolinea l'editorialista di Libero -, MA all'interno dell'articolo si legge che di questi, ben 32 (cioè il 40%) sono riferiti a decessi avvenuti in giorni precedenti. Così funziona l’informazione...". Operazione terrore?

