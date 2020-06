DiMartedì, Pietro Senaldi provoca Bersani: "Nuovo reato di centrodestrafobia", l'intollerabile gioco sporco della sinistra

10 giugno 2020 a

“Propongo di inserire un nuovo reato di centrodestrafobia”. È la provocazione che Pietro Senaldi ha lanciato in diretta a DiMartedì, alla presenza di Pier Luigi Bersani. Il direttore di Libero ha infatti avuto un acceso scambio con l’ex segretario del Pd e ha fatto ironia sui tanti intellettuali di sinistra che dicevano che con il coronavirus sarebbe cambiato tutto: “Altro che migliori - ironizza Senaldi - la sinistra si unisce soltanto quando c’è da criticare la destra. Propongo a Bersani di inserire il reato di centrodestrafobia, ormai è lo sport nazionale parlar male del centrodestra, che non governa eppure è il padre di tutti i mali in Italia. Ciò non è più tollerabile”. “Non fate gli indignados”, è la replica dell’ex segretario dem, al quale Senaldi dà subito filo da torcere: “Non faccio l’indignato, ma il divertito. La questione è che lei può dire tutto quello che vuole, io invece no”.

