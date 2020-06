Paolo Becchi e il botta e risposta Sgarbi-Carfagna: "Davvero c'è solo uno intelligente?"

12 giugno 2020 a

Vittorio Sgarbi alla Camera senza mascherina ha provocato l'ira di Mara Carfagna che, da vicepresidente, ha dovuto rimproverare il critico d'arte ricordandogli l'obbligo di indossare quella che oramai viene definita una misura di sicurezza. Un botta e risposta che ha attirato l'attenzione di Paolo Becchi. L'editorialista di Libero, scettico come Sgarbi sulla vera portata del virus magari un po' ampliata, ha cinguettato: 'Lo chiedono i colleghi, è una questione di rispetto. Non è che alla Camera ci sono 629 imbecilli e uno intelligente' - ha riportato le stesse parole della Carfagna impegnata a riportare l'ordine -. Per la verità è proprio questo il problema che mi sto ponendo". Il filosofo si chiede infatti se non è davvero come da tempo il critico d'arte va dicendo: ossia se la pandemia non sia un fatto che il governo ha cavalcato per continuare a guidare il Paese.

