Paolo Becchi sulle votazioni per il nuovo leader M5s: "Iniziato lo scontro finale, ora è lotta tutti contro tutti"

Il Movimento 5 Stelle alla resa dei conti: "Iniziato lo scontro finale per la guida del MoVimento. Ora è la lotta di tutti contro tutti - cinguetta Paolo Becchi -. Tra una decina di giorni si saprà chi entrerà a far parte del „comitato costituente“ che guiderà il nuovo partito. E qualche big lascerà il MoVimento". L'editorialista di Libero, sulla sua pagina Twitter, commenta così l'intervista di Davide Casaleggio al Corriere della Sera.

Il socio fondatore del M5s, dopo aver presentato il suo piano per rilanciare l'Italia, si è soffermato sul successore di Luigi Di Maio: "A condurre il Movimento sono da sempre stati gli iscritti - si è pronunciato riguardo le votazioni -. Se parla del capo politico l'ultimo si è dimesso e quindi per legge dovrà esserne votato il successore". Ma gli screzi all'interno del movimento non sono pochi, tra i tanti anche la richiesta, da parte di alcuni, di rendere Rousseau solo un fornitore di servizi. Una proposta però che lo stesso Casaleggio ha liquidato in fretta: "Ho imparato a diffidare delle indiscrezioni che vengono costantemente smentite dai fatti".

