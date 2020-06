Non è l'Arena, il sospetto di Vittorio Feltri: "Nunzia De Girolamo ospite di Giletti. Che sia sbocciato uno strano amore?"

14 giugno 2020 a

a

a

Nunzia De Girolamo, moglie del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, sarà di nuovo ospite di Non è l'Arena. Un dettaglio che non è passato inosservato a Vittorio Feltri: "Nunzia De Girolamo è ancora ospite di Giletti. Che sia sbocciato, nel senso di Boccia, uno strano amore?" cinguetta il direttore di Libero.

"Gli asini resistono". Gli assembramenti e il virus? Feltri: una storia lunga...

Ma l'ex deputata di Forza Italia non è l'unica ospite di Massimo Giletti. Tra i più attesi il pm Nino Di Matteo che ha dato vita, proprio a Non è l'Arena, a una polemica su Alfonso Bonafede. Il magistrato ha puntato il dito contro il ministro della Giustizia, reo - a suo dire - di aver cambiato idea sulla sua candidatura al Dap.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.