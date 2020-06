Pietro Senaldi a Tagadà: "Nessuna crisi di governo, il M5s pronto a trangugiarsi di tutto"

17 giugno 2020 a

No, non speriamo nella crisi di governo. La doccia gelata è servita da Pietro Senaldi, direttore di Libero, che ospite in collegamento con Tagadà su La7 fa il punto sulla situazione in Parlamento. "Il quadro politico è chiaro, non c'è aria di crisi di governo - premette il direttore -. Ci sono delle tensioni, ma i 5 Stelle sono dilaniati all'interno. E proprio per questo sono costretti a trangugiarsi di tutto", sottolinea il direttore, con chiaro riferimento a quel Mes che Giuseppe Conte, nonostante le smentite, ha intenzione di attivare. Quel Mes contro cui i grillini hanno tuonato per anni e che, alla fin della fiera, finiranno con l'accettare. Scommettiamo? Senaldi, infine, chiosa: "In questo governo si continua a parlare ma si fa poco".

