Pietro Senaldi sul governo Conte: "Non cadrà sul Mes, non hanno idea di come usare i soldi"

17 giugno 2020

Il governo Conte come intende spendere i soldi che arriveranno dall’Europa? È l’interrogativo che Pietro Senaldi pone in collegamento a Tagadà su La7. La questione non è Mes o non Mes, ma il programma del premier che per ora latita. “Di certo non cadrà sul Mes - è la previsione del direttore di Libero - il problema non è ritirare i miliardi, ma come impiegarli. Noi prenderemo questi 37 miliardi del Mes, poi 23 per il Sure e altri 25 dalla Bei, ma al momento credo che il governo non sappia cosa farsene”. Manca infatti un programma per impiegarli in maniera costruttiva, e gli aiuti assistenziali non rientrano in questa categoria: “Non è un modo fruttifero per impiegarli. Mi preoccupa - afferma Senaldi - che all’interno del governo non sia ancora partita la discussione su come utilizzare i soldi. Lo hanno chiesto a Colao, l’opposizione ha dato qualche idea che non è stata presa in considerazione. Tutto legittimo, ma vorrei capire le idee di Conte a riguardo”.

