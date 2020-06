Antonio Socci, l'intervento di Molinari: "Perché le opposizioni hanno abbandonato l'aula"

18 giugno 2020 a

a

a

Riavvolgere il nastro fino a ieri, mercoledì 17 giugno, giorno dell'informativa di Giuseppe Conte in Parlamento in vista del Consiglio Europeo. Un premier che Lega e Fratelli d'Italia hanno deciso di non ascoltare: i primi sono usciti dall'aula prima che prendesse parola, mentre i meloniani non sono neppure entrati. E le ragioni di questo gesto sono poi state spiegate, per la Lega, da Riccardo Molinari con un intervento a Montecitorio. Un video ripreso e rilanciato da Antonio Socci su Twitter: "L'intervento di Riccardo Molinari per capire cosa è accaduto oggi alla Camera e perché le opposizioni se ne sono andate", lo introduce la firma di Libero.

"Meloni-Salvini, niente assembramenti ma per Mattarella e Aisha vanno bene". Socci: vogliono far tacere Lega e FdI?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.