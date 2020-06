Consiglio Europeo, Paolo Becchi: "Finirà con un nulla di fatto, la vera partita è sul Mes"

19 giugno 2020 a

a

a

E venne il gran giorno del Consiglio Europeo, oggi, venerdì 19 giugno. Che accadrà in Europa? Una previsione, disincantata e sintetica, piove su Twitter a firma di Paolo Becchi. Di fatto, secondo Becchi, non accadrà niente di niente. "Oggi il vertice europeo finirà in un nulla di fatto - scrive in premessa il filosofo -. Giuseppe Conte tirerà un sosprio di sollievo. Deve arrivare a settembre senza che prima si decida in Parlamento su Mes ecc, onde evitare rotture nel M5S. Ci riuscirà? Lo scopriremo solo vivendo", conclude Paolo Becchi. Insomma, più che sull'Europa fari puntati sull'Italia e il nostro Parlamento: tutto dipende da che sarà del famigerato fondo salva-Stati.

Paolo Becchi con Giulio Tarro: "Coronavirus, giornali e tv danno numeri al lotto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.