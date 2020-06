Vittorio Feltri contro Silvio Berlusconi: "Complimenti a Veronica Gentili? Ha perso la sinderesi, siamo rovinati"

19 giugno 2020 a

Siamo negli studi di Stasera Italia, il programma di Rete 4, dove nella puntata di giovedì 18 giugno l'ospite d'onore è Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia intervistato dalla conduttrice, Veronica Gentili. Quella Veronica Gentili che con Vittorio Feltri, eufemismo, non ha il migliore dei rapporti. E succede che al termine dell'intervista, il Cavaliere si complimenti con la Gentili per il modo in cui ha traghettato il programma. Un ringraziamento che ha fatto scattare il direttore di Libero, che ha commentato così su Twitter: "Berlusconi intervistato da Veronica Gentili su Rete 4 si complimenta con lei per la conduzione. Anche Silvio ha perso la sinderesi. Siamo rovinati", conclude Vittorio Feltri.

