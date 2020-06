Luigi Di Maio, Pietro Senaldi a Quarta Repubblica: "Mi ricorda Ciriaco De Mita, ma c'è una differenza"

23 giugno 2020 a

“Luigi Di Maio mi ricorda Ciriaco De Mita, ma con una differenza fondamentale”. Così Pietro Senaldi è intervenuto a Quarta Repubblica, la trasmissione di Rete4 condotta da Nicola Porro che ha dedicato un approfondimento al Movimento 5 Stelle. Il quale è in una fase molto delicata, dilaniato da continui scontri interni: “Si comportano come una setta - ha dichiarato il direttore di Libero - infatti qualsiasi partito due ministri come Alfonso Bonafede e Lucia Azzolina li avrebbe cambiati”. E invece si sono levati gli scudi grillini in difesa dei loro incompetenti in azione al governo. A proposito di scudi, Senaldi ha tirato in ballo la Democrazia cristiana per parlare dell’ex capo politico dei 5 Stelle: “La Pomigliano D’Arco di Di Maio mi ricorda la Nusco di De Mita. L’unico che manca è il primo della classe perché io di fenomeni nei 5 Stelle non ne vedo”.

“Azzolina e Bonafede sono la prova”. Senaldi alle radici della “setta M5s”

