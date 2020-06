Vittorio Feltri, una confessione spintissima: "Io a 14 anni mi sono fatto la prima sco***. E..."

23 giugno 2020 a

I casi di cronaca sono popolati da vicende di minorenni impegnati "a letto" con professoresse di età maggiori, anche molto maggiori, rispetto a loro. L'ultima vicenda quella della prof di Prato, condannata a 6 anni e 6 mesi per aver fatto sesso con un minore, all'epoca 13 enne, e per aver avuto un figlio con lui. La donna era stata arrestata a marzo 2019 dopo un esposto presentato dai genitori del ragazzo ed è stata condannata lo scorso primo giugno. Ed è riferendosi a quest'ultimo caso, ma non solo, che Vittorio Feltri dice la sua. In modo crudo ma efficace, insomma come sempre va dritto al punto. Cinguetta il direttore di Libero: "Io a 14 anni ho fatto la mia prima sco*** e mi sono trovato bene. Altro che stupro". Cala il sipario.

