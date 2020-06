Vittorio Feltri, a Fuori dal coro le pagelle a Conte: "5+, ha una certa eleganza ma è completamente inetto"

24 giugno 2020 a

Un Vittorio Feltri versione maestro dà i voti a Giuseppe Conte e a Beppe Grillo. "Devo confessare che nella mia vita ho anche insegnato - rivela il direttore editoriale di Libero in collegamento con Mario Giordano a Fuori dal coro - e stasera posso improvvisarmi come supplente".





"Al nostro premier non posso dare la sufficienza: 5+ - spiega Feltri -, A questo signore riconosco una sua certa eleganza ma al di là di questo è completamente inetto". Spiazzante il giudizio del direttore su Beppe Grillo, tornato sulla scena politica in gran spolvero. "Devo essere molto franco, ho simpatia per lui, che è stato un grande comico. Gli do 10 e lo motivo: un signore che riesce a fondare un partito sulla base di un vaffanc*** non può che essere rispettato, riverito e anche applaudito".

"2,5 milioni? complimenti a Travaglio". Feltri usa l'ironia per svelare la vergogna di Conte

