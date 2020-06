Vittorio Feltri su Carlo Verna: "Leggi la rubrica di Grasso, così ti ricorderai di essere un giornalista di serie C"

29 giugno 2020 a

“Invece di dare lezioni a me, leggi oggi sul Corriere della Sera la rubrica del prof. Aldo Grasso così ti ricorderai di essere un giornalista di serie C”. Vittorio Feltri torna sulla polemica con Carlo Verna, il presidente dell’Ordine dei giornalisti che proprio non riesce a superare l’amarezza per non aver potuto “rieducare” il direttore editoriale di Libero. “Avrei preferito riaccompagnarlo sulla strada giusta”, ha dichiarato Verna in merito alle dimissioni che Feltri ha presentato all’Ordine.

"Crede di essere Mao...". Feltri spaziale su Twitter mette a posto definitivamente il presidente dell'Ordine dei giornalisti

C’è chi ha esultato a questa notizia, come Ottavio Lucarelli che da capo delle firme della Campania è arrivato a parlare addirittura di vittoria di Napoli e del Sud. Aldo Grasso è intervenuto sulla vicenda ponendo la domanda più pertinente: esiste una strada giusta nel giornalismo? “Verna lo ricordo come voce di Tutto il calcio minuto per minuto e come conduttore di C Siamo, programma dedicato alla serie C di calcio. Ora, in tutta onestà, non è che parlando di serie C - è il commento di Grasso - uno si debba per forza pavoneggiare di deontologia a schiena dritta, di affettazioni di indipendenza, della libertà di dirsi al di sopra delle parti”.

