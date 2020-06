Vittorio Feltri, Marco Travaglio e il titolo su Emilio Fede: "Peccato che i camorristi restino quasi tutti liberi"

29 giugno 2020 a

a

a

Vittorio Feltri replica a Marco Travaglio che, nell’editoriale pubblicato nell’edizione odierna del Fatto Quotiano, fa ironia spicciola su uno dei recenti titoli di Libero. Più precisamente su quello riguardante Emilio Fede (“Arrestano Fede, non i camorristi”): Travaglio afferma che “non si vede perché l’una cosa debba escludere l’altra”. E Feltri gli dà ragione, riconoscendo come giusta la critica, ma fino ad un certo punto: “Dice che l’una cosa non esclude l’altra? Vero. Peccato che i camorristi restino quasi tutti liberi”. Il caso di Emilio Fede ha fatto molto discutere perché l’89enne è stato trattato alla stregua di un criminale: essendo ai domiciliari, aveva avvisato i carabinieri che avrebbe festeggiato il compleanno a Napoli con la moglie, ma è stato arrestato da un commando di sette carabinieri in borghese.

"Così ti ricorderai di essere un giornalista di serie C". Feltri, l'assist di Grasso per affondare Verna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.