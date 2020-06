Vincenzo De Luca, l'affondo di Senaldi: "Un battutista che ha fatto sparire il bazooka quando i napoletani si sono abbracciati"

30 giugno 2020 a

"Vincenzo De Luca un battutista". A Pietro Senaldi, in collegamento con L'Aria Che Tira su La7, basta una sola frase per delineare il profilo politico del governatore campano del Pd. "All'inizio della pandemia ha nominato i lanciafiamme per far rispettare le regole anti-coronavirus nella sua regione, poi - prosegue il direttore di Libero colpendo al centro - quando i tifosi del Napoli si sono abbracciati è sparito il bazooka di De Luca".

Un fatto che ha sollevato qualche dubbio in Senaldi: "Forse - si chiede - perché sono potenziali suoi elettori". Una cosa però è certa: sembra che la linea durissima del dem sia pura teoria, perché nella pratica - e Mondragone è l'esempio più lampante - tutta questa rigidità non si vede".

