Vittorio Feltri su In Onda: "Parenzo non sa cosa dice e Telese sembra immigrato dal paese dei balocchi"

In Onda è il talk politico affidato da La7 a David Parenzo e Luca Telese per sostituire Lilli Gruber, andata in vacanza con il suo Otto e Mezzo. Stavolta gli ascolti non hanno rispecchiato quelli dell’esordio di lunedì, quando In Onda aveva raccolto oltre 1,1 milioni di spettatori: stavolta si ferma a 445mila (pari al 2,3% di share), probabilmente danneggiato dalla concorrenza di Cartabianca, che invece su Rai3 ha racconto 1,2 milioni di spettatori. Inoltre i due conduttori di La7 devono fare i conti con i commenti critici che Vittorio Feltri ha affidato a Twitter: “Povero Parenzo, discute di politica con Franco Bechis senza sapere cosa dice”. E poi su Telese: “Sembra immigrato dal paese dei balocchi. Dice caz***e - chiosa il direttore editoriale di Libero - ma con disinvoltura”.

