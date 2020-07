Vittorio Feltri esulta per l'Atalanta: "Napoli inferiore, avete ancora dubbi?"

03 luglio 2020 a

“Il Napoli è inferiore all’Atalanta o avete ancora dubbi?”. Vittorio Feltri esulta a modo suo su Twitter per l’ennesima grande vittoria della squadra allenata da Gian Piero Gasperini, capace di blindare il quarto posto grazie al 2-0 rifilato al Napoli. Che adesso si ritrova a -15, mentre la Roma è a -12: quando mancano nove giornate alla fine della serie A, la Dea viaggia a vele spiegate verso una storica seconda qualificazione consecutiva in Champions League. Tra l’altro l’Atalanta è ancora in gioco nella competizione che assegna la coppa dalle grandi orecchie: ad agosto prenderà parte alle Final Eight a Lisbona, dove di certo non verrà annoverata tra le favorite per la vittoria finale, ma guai a sottovalutare Gomez e compagni, soprattutto in partite secche. Il commento di Feltri è stato recepito anche a mo’ di provocazione dopo tutte le polemiche strumentali che il direttore editoriale di Libero aveva subito per una sua analisi sull’inferiorità economica del meridione rispetto al settentrione.

