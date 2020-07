Paolo Becchi su Silvio Berlusconi: "Il gatto ha sette vite, lui nove". Il sospetto sulla riforma elettorale

05 luglio 2020 a

Su Libero in edicola oggi, domenica 5 luglio, in un commento firmato insieme a Giuseppe Palma, Palo Becchi parla di Silvio Berlusconi e della sua "tentazione" sulla legge elettorale. Un articolo che Becchi riprende e rilancia su Twitter, introducendolo con le seguenti parole: "Prepariamoci ad un autunno molto caldo, con un Berlusconi che tornerà ad essere l'ago della bilancia. Il gatto ha sette vite, Berlusconi nove", conclude il filosofo. Al centro dell'analisi di Becchi su Libero, il fatto che Berlusconi e Forza Italia possano propendere per una riforma elettorale in chiave proporzionale, così come suggerito dall'attuale governo. Un sistema che però non intercetta i favori degli altri alleati di centrodestra.

