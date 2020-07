Selvaggia Lucarelli e il figlio Leon ossessionato da Salvini: "È comunista", passa le giornate a insultarlo

Gianluca Veneziani 06 luglio 2020 a

Se fosse un ragazzetto qualsiasi, probabilmente non ne staremmo neppure a parlare. Ma è un "figlio di" e allora le sue frasi buttate lì contro un leader di partito diventano una notizia. E ci inducono a farci un pezzo, come la mamma in fondo avrebbe sperato. Ieri Leon Pappalardo, figlio della giornalista Selvaggia Lucarelli, si è recato davanti a un gazebo della Lega a Milano, dove Salvini aveva appena tenuto un comizio, per contestarlo. Capiamo la concitazione del momento e la tenera età, soli 15 anni. Però, come prima uscita davanti alle telecamere, non è stata proprio brillantissima. Riportiamo le frasi da lui pronunciate quando è stato intervistato: «La destra non ha mai avuto una grande libertà di espressione. Adesso andare lì e dire una propria opinione senza, cioè, dopo essere stato fermato prima dalle guardie del corpo e adesso dalla Polizia, è ridicolo. Si lamenta tanto di "Oh mio dio, una dittatura!", e poi si fanno queste cose?». Il personaggio scemo di Verdone avrebbe commentato: «In che senso?». Il giovane Leon si era avvicinato al leader della Lega mentre quello scattava un po' di selfie coi suoi sostenitori. «Volevo ringraziarla per il suo governo molto omofobo e razzista», esordiva. «Lei è una persona razzista. Utilizza qualsiasi tipo di scusa per attaccare persone degli altri Paesi. La comunità di colore ce l'ha quasi tutta con lei perché è un razzista».



Martire - L'atteggiamento di Salvini era impeccabile: dopo aver invitato le sue guardie del corpo, che provavano ad allontanarlo, a lasciarlo stare, diceva al ragazzo «Ti voglio bene» e gli mostrava un sostenitore leghista di origini orientali, smontando la teoria per cui gli stranieri ce l'avrebbero con Salvini. «Sei caduto male», lo sfotteva infatti il segretario leghista, prima di allontanarsi. Fin troppo zelanti parevano invece due poliziotti in borghese che addirittura chiedevano al ragazzo le generalità per identificarlo. Un atteggiamento che dava a Pappalardo junior la possibilità di fare la vittima, ergendosi a martire della mancanza di libertà di espressione e sentenziando: «Almeno non mi hanno arrestato!». Se l'intento era quello di guadagnarsi un quarto d'ora di celebrità, proporsi come Sardina in erba o almeno ottenere la stima di mammà, Leon ci riusciva in pieno. Tanto che la stessa giornalista esprimeva il suo apprezzamento per la performance del figlio: «Lui ha fatto quello che si sentiva di fare, non sapevo quello che avrebbe detto, ma lo condivido. Ho cresciuto un ragazzo libero e con il coraggio delle proprie scelte». La Lucarelli giurava di essere capitata lì, davanti al gazebo della Lega, quasi per caso, in quanto «si trova a due passi da casa nostra, di fronte al bar dove andiamo a fare colazione». Che addirittura Salvini fosse andato apposta lì per provocare la giornalista? Magari la sua intenzione era suonare al citofono della Lucarelli e chiedere: «È lei che ha un figlio comunista?».



La mascherina - Scherzi a parte, la Lucarelli non faceva nulla per ignorare la presenza del leader della Lega. Anzi andava a sua volta davanti al gazebo per domandargli «Perché non mette la mascherina?», mentre Salvini parlava a volto nudo a sostenitori e giornalisti. Quesito legittimo, se non fosse che lei stessa indossava la mascherina tenendo il naso scoperto, che è come non indossarla. Pareva la storia del bue che dà del cornuto all'asino Comunque adesso la Lucarelli potrà dirsi una mamma realizzata. Un paio di settimane fa, intervenendo a Un giorno da pecora su Radio1, aveva fatto sapere: «Ci ho il figlio comunista, è una cosa incredibile. Segue tutti i giorni Salvini sui social. Sta sempre lì a commentare, a correggerlo, a dirgli "razzista". Sto aspettando il giorno in cui qualcuno raccolga tutto quello che ha scritto e ci faccia un pezzo». Quel giorno è arrivato, Selvaggia. Per il momento ci siamo fatti bastare e avanzare le cose (sgrammaticate) che ha detto

