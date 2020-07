Pietro Senaldi a In Onda: "Berlusconi ha fatto un prezzo. Perché l'alleanza Pd-Forza Italia conviene a Meloni e Salvini"

08 luglio 2020 a

"Silvio Berlusconi farà un prezzo, e quel prezzo verrà pagato". Pietro Senaldi, in collegamento con David Parenzo e Luca Telese a In Onda, riflette sul "soccorso azzurro" che Forza Italia potrebbe fornire al governo di Giuseppe Conte. Un soccorso, spiega il direttore di Libero, "che potrebbe non estendersi a una nuova maggioranza". La partita, infatti, forse è ben più ampia e potrebbe scavallare questa legislatura.

“Sarà la sua resa”. Berlusconi cede alle sirene sinistre: la profezia del vice di Salvini, proprio nelle mani dei suoi aguzzini



"Non vedo così strana l'alleanza tra Pd e Forza Italia, sono più affini di Pd e Movimento 5 Stelle - è la provocazione di Senaldi -. Beppe Grillo e Padellaro sono gli unici che pensano che Pd e 5 Stelle siano la stessa cosa, ma io ricordo che i 5 stelle si sono candidati praticamente contro il Pd. La prova è che non si riescono ancora ad accordare alle regionali, non ci sono riusciti nemmeno in Liguria con Sansa, figlio di un ex sindaco del Pds e vicino di casa di Grillo". Tutto sommato, sottolinea ancora il direttore, un'intesa Pd-Forza Italia "forse conviene anche a Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che così tumuleranno definitivamente Berlusconi".

