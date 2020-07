Paolo Becchi, "ecco l'unico collegamento aperto con la Liguria": la rabbia del filosofo in questa foto

08 luglio 2020 a

a

a

Caos totale sulle autostrade liguri, con ingorghi pazzeschi e inaffrontabili. E così, nel giorno in cui il M5s sta per piegarsi alle nuove concessioni ad Autostrade-Benetton per il nuovo Ponte di Genova, ecco che Paolo Becchi esprime tutto il suo disappunto per le autostrade liguri con un tweet che parla da solo. Un'immagine che mostra un paesaggio arido, la neve sullo sfondo e una strada di pietre e massi, strada sulla quale camminano degli asini carichi di borse, borsoni e casse. Sopra la foto, la scritta: "Unico collegamento aperto con la Liguria". A corredo, Paolo Becchi aggiunge il commento: "Questo è al momento l'unico collegamento possibile con Genova e la Liguria".

"Una seconda ondata di virus salverà il governo?". Covid, crisi e politica, il sospetto-terremoto di Becchi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.