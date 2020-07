Paolo Becchi e il coronavirus: "Democrazia in quarantena, l'emergenza non la faranno finire"

17 luglio 2020 a

"Una circolazione clandestina". Paolo Becchi, con amarezza, tiene in mano il libro Democrazia in quarantena, che ha scritto insieme a Giuseppe Palma. Un libro uscito appena lo scorso aprile per raccontare la Fase 1, con tutte le implicazioni sanitarie, sociali e politiche del coronavirus, e già fatto sparire dalle librerie. Eppure è ancora attualissimo: "Democrazia e diritti sospesi per sopravvivere al virus, ciò che conta è la mera sopravvivenza biologica". E ora? "L'emergenza non finirà - prevede Becchi -. O, meglio, non la faranno finire...".

