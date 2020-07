Paolo Becchi, la verità sul Recovery Fund: "La gallina d'oro quando sarete già morti. Prendetevi il Mes"

21 luglio 2020 a

"La gallina dalle uova d’oro arriverà quando già sarete morti". Paolo Becchi, su Twitter, smorza gli entusiasmi di chi, dopo l'accordo sul Recovery Fund che farà piovere sull'Italia 209 miliardi. Piccolo problema; saranno spalmati su più anni e non si vedranno prima della primavera 2021, anche se qualche inguaribile ottimista continua a sperare che la Commissione Ue acceleri le pratiche e sblocchi gli aiuti per il prossimo gennaio.

"Ora subito una task force per le riforme". Conte, ci risiamo: in cambio dei soldi, taglio delle pensioni

In ogni caso, i prossimi mesi saranno di puro e semplice galleggiamento. A meno che... Il sospetto viene messo nero su bianco dall'editorialista di Libero: "Per questo ora prendetevi il Mes. Chiaro?". Come un gioco dell'oca: alla fine si torna sempre al punto di partenza.

