Pietro Senaldi a In Onda sul Recovery Fund: "Come aver preso Lukaku al posto di Cristiano Ronaldo, c'è poco da festeggiare"

No, c'è poco da festeggiare. Pietro Senaldi dice la sua sul Recovery Fund, sull'accordo raggiunto da Giuseppe Conte a Bruxelles, sui 127 miliardi presi a prestito e che dovremo restituire in base al meccanismo. "Noi stiamo festeggiando - esordisce il direttore di Libero a In Onda su La7 -, ma non abbiamo vinto lo scudetto". Dunque, Senaldi spiega quanto accaduto nelle sacre stanze europee con un paragone calcistico: "È come se avessimo preso Lukaku e non Cristiano Ronaldo". Nel salotto La7 di David Parenzo e Luca Telese, il direttore parla anche di sovranismo: "Il tema è sul piatto, per dare il via libera alla proposta Ungheria, Polonia e Olanda hanno difeso le loro posizioni come i sovranisti fanno". Tanto è vero - prosegue - "che l'Ungheria ha detto 'non dovete romperci le scatole su come amministriamo la giustizia nel nostro paese", conclude Senaldi.

