Paolo Becchi in difesa di Fontana: "Il tentativo di creare un nuovo 'arco costituzionale' contro la Lega è infame"

Paolo Becchi non resiste alle accuse che stanno travolgendo il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e con un cinguettio al vetriolo racconta la sua versione dei fatti. "Brutto il clima che si respira nel Paese. Salvini sta commettendo diversi errori, ma il tentativo di creare un nuovo 'arco costituzionale' contro la Lega è infame. La Lega resta in tutti i sondaggi il primo partito in Italia".

Paolo Becchi picchia duro contro il governo: "Lo stato di emergenza senza emergenza, ecco il vero piano"

Un sospetto, quello dell'editorialista di Libero, che fa eco a quanto già denunciato dal leader della Lega. L'ex ministro non ha infatti potuto fare a meno di notare la vicinanza alle Regionali con l'inchiesta che vede Fontana indagato per i camici donati alla Lombardia. Un'arma dunque per fare fuori il Carroccio alle elezioni? Può darsi, anche se questo non è dato sapersi.

