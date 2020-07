Pietro Senaldi, Fontana indagato: "Lombardia, la sinistra può accedere al potere solo grazie ai giudici"

27 luglio 2020 a

Sull'inchiesta che ha colpito Attilio Fontana, quella della fornitura di camici alla regione Lombardia, dice la sua Pietro Senaldi. Il direttore di Libero, ospite in collegamento a Omnibus su La7, premette: "La Lombardia fa gola a tutti, per questo viene attaccata politicamente". Dunque, Senaldi aggiunge: "Come dimostrano le intercettazioni di Luca Palamara, Tangentopoli o i vent'anni di lotta a Silvio Berlusconi, la Lombardia fa gola a tutti perché è ricca". E ancora, il direttore rimarca come "la sinistra ha un solo modo per accedere al potere: quello giudiziario", conclude.

