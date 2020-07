Vittorio Feltri sull'omofobia: "Non la capisco. Ma non è un reato"

27 luglio 2020 a

L'omofobia? Da condannare. Ma non può essere un reato. Questo, in estrema sintesi, il pensiero di Vittorio Feltri, espresso con altrettanta sintesi su Twitter dal direttore. Vittorio Feltri infatti cinguetta: "L'omofobia non la capisco personalmente ma è molto diffusa, è una opinione e non un reato". Punto e stop.

