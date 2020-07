Open Arms, Matteo Salvini rivela: “Ecco il messaggio che mi ha scritto Orban”

31 luglio 2020 a

a

a

"Mi ha scritto il premier ungherese Viktor Orban: "Continua a combattere, amico mio!”. Grazie di cuore, Viktor. Non mollo, ho difeso l'Italia e lo rifarò quando torneremo al governo". Matteo Salvini ha twittato la sua risposta di ringraziamento alla solidarietà espressagli dal premier ungherese Orban, dopo il voto del Senato che ha concesso l'autorizzazione a procedere nei confronti del leader leghista con l'accusa di sequestro di persona della nave Ong, Open Arms.

Il tema, caro ai due leader e che unisce politicamente Salvini e Orban è sopratutto quello dell'immigrazione. Dalla Lega inoltre si sottolinea come "dall’inizio dell’anno sono sbarcati nel nostro Paese 13.710 immigrati, contro i 3.654 dello stesso periodo del 2019 e nelle ultime 24 ore gli arrivi sulle coste italiane sono stati 329. In particolare, nel mese di luglio si è registrato il numero record di 6.760 immigrati. È il dato più rilevante degli ultimi tre anni".





RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

Share

TAG: Orbán, Salvini, Lega, migranti

Potrebbe interessarti

SponsorIn che modo 250 € investiti su Amazon creano un'entrata mensile(Markets Guide)

SponsorGiulia da 299€+iva/mese inclusi assicurazione RCA, furto/incendio, manutenzione easy care.(Alfa Romeo)

SponsorMilan Top 10 degli avvocati 2020(Avvocati In Italia)

Caso marò, Girone e Latorre: "È la fine di un incubo"

SponsorConto BancoPosta(Poste Italiane)

SponsorGustati 70 Giga con ho.(Ho Mobile)

SponsorProteggi la tua Auto con Zurich Connect, polizza a partire da 190€.(Zurich Connect)

"Sei finito", rivolta social contro Salvini

SponsorArriva il primo Drive-in 100% smart. Scopri come vincere due posti in quello più vicino.(smart)





L'intervista integrale dell'ambasciatore Usa all'Adnkronos

Cerca

Notizie Più Cliccate

1. Covid, dopo 2 mesi strascichi gravi per 15% ex malati

2. Gasparri: "Smart working è uno scandalo, ammazza le città"

3. Nuovo dpcm, cosa cambia dal 31 luglio

4. Open Arms, Renzi: "Votiamo sì al processo a Salvini"

5. Open Arms, Cacciari: "I 'complici' di Salvini hanno votato sì al processo, è indecente"

Video

Mapping, l’Italia che riparte dall’arte. A Palermo fino al 7 luglio e in Trentino dal 25 la mostra del pittore belga Julien Friedler

La scuola riparte a settembre tra dubbi e incertezze

Roma, movida e zero distanziamento sociale a San Lorenzo

A Pantelleria il debutto dell'F35B, ecco cosa può fare

Tesori nascosti nel cuore della rupe di Orte

Super Ecobonus al 110%, ecco come funziona

‘Tutto fumo e niente arresto’, attività per detenuti ‘a piede libero’

Una task force contro il gioco illegale

Nuova luce per la Basilica di Santa Maria in Trastevere

Mapping, l’Italia che riparte dall’arte. A Palermo fino al 7 luglio e in Trentino dal 25 la mostra del pittore belga Julien Friedler

La scuola riparte a settembre tra dubbi e incertezze

Roma, movida e zero distanziamento sociale a San Lorenzo

A Pantelleria il debutto dell'F35B, ecco cosa può fare

Tesori nascosti nel cuore della rupe di Orte

Super Ecobonus al 110%, ecco come funziona

1

2

3

In Evidenza

'Energia per innovare il futuro', incontro on line su nuove strategie

Adnkronos seleziona figure professionali area commerciale e marketing

Coronavirus - Hai un sito e vuoi informare in maniera chiara ed affidabile i tuoi lettori con le news di Adnkronos Salute? SCOPRI QUI COME

Imprese, SIMEST: "Salgono massimali dei finanziamenti agevolati"

Menarini investe 150 mln per nuovo stabilimento produttivo in Italia

Airbnb, al via la campagna #SenzaPensieri per promuovere l'ospitalità in regola

Agricoltura, Ismea: on line nuova sezione su indicatori di competitività filiera

Pre-occupiamoci del rischio

In Sicilia più casi di amiloidosi, progetto sostiene pazienti

Emicrania: bisogni da soddisfare e sfide da vincere. Fremanezumab, una nuova opportunità per i pazienti

'Better World Summit', così Ict aiuta la ripresa post Covid

Eni, l'ad Descalzi all'Adnkronos

Humanitas inaugura Emergency Hospital 19, costruito in 11 settimane

Alimentazione sostenibile, un'arma in più contro il riscaldamento globale

Serie A di Padel, a Roma si eleggono i nuovi campioni d'Italia

Accordo NextChem e LanzaTech per promuovere la produzione di etanolo circolare

'Fuga', diabete e sport in un romanzo ispirato a sfida Team Novo Nordisk

Gemelli, immagini dall’emergenza

Infojobs, nel 1° semestre 2020 mercato del lavoro in flessione in tutta Italia

Milano-Bicocca e Acquario di Genova insieme per salvare i coralli

AAA cercansi start up per migliorare la vita quotidiana delle donne con cancro al seno

Alimenti surgelati 'a braccetto' con Dieta Mediterranea tutto l'anno

'Eyennovation', 18 giorni dedicati alle malattie degenerative degli occhi

Pandemia ha reso italiani più responsabili su salute e Ssn

Comune di Roma e Acea inaugurano nuova illuminazione Arco di Costantino

Relazione Annuale Arera sullo Stato dei servizi

Rimborsabile in Italia farmaco anti-epatite C che riduce durata trattamento

#Cambiagesto, contro l'inquinamento da mozziconi di sigaretta

“A\Way Together"

Nasce a Lecce il Salento Biomedical District

Accanto ai pazienti con Dolore Benigno e Patologie Reumatiche

'Energie per innovare il futuro'

Energia, è online nuovo numero newsletter Gme

Nissan lancia il crossover Ariya e il nuovo logo

Seguici

Fatti

Soldi

Lavoro

Salute

Sport

Cultura

Intrattenimento

Magazine

Sostenibilità

Immediapress

Multimedia

AKI

Chi siamo

Palazzo dell'Informazione

© 2020 GMC S.A.P.A. di G.P. Marra - Piazza Mastai, 9 - 00153 Roma

copyright - disclaimer - privacy - gruppo adnkronos - contatti - archivio - cookie

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Ulteriori Informazioni

ACCETTO

NON ACCETTO

×

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.