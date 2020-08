Pietro Senaldi a L'Aria Che Tira: "Non ci sono impiegati pubblici che lavorano, la tensione sociale è vicina"

06 agosto 2020 a

a

a

"Io questa rabbia dei sindacati fatico a capirla". Pietro Senaldi, in collegamento con L'Aria Che Tira, non le manda a dire. Per il direttore di Libero "i lavoratori italiani - in piena emergenza coronavirus - sono stati piuttosto sostenuti e agevolati, anche con lo smart working e un sacco di esenzioni dal rientro al lavoro". Agevolazioni che hanno graziato ancora di più gli statali: "Nell'impiego pubblico il lento ritorno al lavoro sta paralizzando molte attività, non ci sono gli impiegati pubblici che lavorano".

Video su questo argomento "Giuseppe Conte, attentato alla Costituzione". Senaldi: perché va indagato, i nomi autorevoli che lo sostengono

È qui che viene spontaneo al direttore consigliare ai sindacati di andare oltre le solite richieste e magari dedicarsi alla "responsabilizzazione dei lavoratori". La tensione sociale è infatti dietro l'angolo: "Se tu non metti le aziende nelle condizioni di lavorare, la situazione diventa complicata".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.