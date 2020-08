Paolo Becchi contro Roberto Speranza: "Salvato il Paese? No, distrutto. E in autunno saranno ca*** amari per tutti"

09 agosto 2020 a

Intervistato dal Corriere della Sera, il ministro della Salute, Roberto Speranza, si spinge ad affermare che "con il lockdown abbiamo salvato l'Italia". Il tema ovviamente è il coronavirus, e l'esponente di Leu avverte: "Ora dobbiamo essere pronti a un autunno di resistenza". Due teorie smontate con toni tranchant da Paolo Becchi, che su Twitter rilancia il titolo dell'intervista del Corsera e commenta: "Con il lockdown totale avete rovinato un intero paese. In autunno gli darete il colpo di grazia. Poi arriverà Mario Draghi e saranno ca*** amari per tutti". No, il filosofo non è d'accordo su nulla di quanto detto da Speranza. E più che "di resistenza", il prossimo autunno sarà di distruzione...

