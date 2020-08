Coronavirus, Paolo Becchi e l'annuncio del vaccino: "Un pugno di euro per fare le cavie"

09 agosto 2020 a

Una vera e propria vergogna denunciata da Paolo Becchi: "Indennità da 700 euro per testare il vaccino per il Coronavirus. Uomini e donne pagati per fare le cavie - cinguetta indignato -. E ovviamente saranno coloro che più sono bisognosi a mettere a repentaglio la loro salute per un pugno di euro". Proprio così un pugno di mosche in cambio del test per trovare il vaccino anti-Covid. Le prime dosi sono arrivate dallo Spallanzani e l'appello non si è fatto attendere: "Stiamo cercando volontari sani, di ambo i sessi, di età compresa tra i 18 e i 55 anni, oppure tra i 65 e gli 85 anni, iscritti al Servizio Sanitario nazionale, che non abbiano partecipato ad altri studi clinici negli ultimi 12 mesi e che non abbiano contratto Covid-19, per partecipare ad uno studio clinico su un vaccino contro Covid-19", si legge sul sito dell'ospedale. E chissà, vista l'ingente somma "in regalo", in quanti si presenteranno.

