Furbetti del bonus, Paolo Becchi: "Storia tirata fuori per distrarre dalle porcate del governo?"

11 agosto 2020 a

a

a

Il sospetto è più che legittimo e Paolo Becchi non è l'unico a coltivarlo. Si parla del caso dei cosiddetti "furbetti del bonus", i parlamentari che hanno incassato il bonus destinato ad autonomi e partite Iva dal governo per fronteggiare la crisi economica dovuta al coronavirus. Il filosofo avanza il suo dubbio su Twitter, in un cinguettio nel quale si interroga: "Vuoi vedere che alla fine la notizia dei 5 furbetti è stata tirata fuori solo per dirottare l’attenzione dalle porcate che ha fatto il Governo? Nomi non ce ne sono e non possono essere divulgati. Tra qualche giorno nessuno ne parlerà e intanto la bufera sul Governo sarà passata", conclude Paolo Becchi. Insomma, i furbetti del bonus come arma di distrazione di massa? Chissà...

Coronavirus, Paolo Becchi e il distanziamento sociale: "Così la civiltà è impossibile"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.