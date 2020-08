Paulo Dybala via dalla Juventus, Biasin: "Ci sono solo due motivi, i conti da sistemare o..."

12 agosto 2020 a

a

a

La notizia del giorno in ambito di calciomercato è Paulo Dybala possibile partente in casa Juventus. In passato si era parlato di fiducia calante nelle doti del 26enne attaccante argentino, ma il finale di stagione della Joya, incoronato miglior giocatore dell'ultima Serie A, ha fatto ricredere tutti a Torino. Allora perché cederlo se tutti, dal presidente Andrea Agnelli al neo-allenatore Andrea Pirlo, sono convintissimi della sua forza? Semplice: soldi.





A sintetizzare con sarcasmo la situazione un po' paradossale per il club più potente, vittorioso e ricco del nostro campionato, è Fabrizio Biasin di Libero su Twitter. "Non so se la Juve intenda realmente ri-mettere sul mercato Dybala - esordisce Biasin -. Nel caso fosse vero, ci sono solo due motivi per pensare di rinunciare a un giocatore così forte: 1) I conti da sistemare. 2) ... No, solo uno".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.