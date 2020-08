Andrea Pirlo e la Juventus in ritiro, Biasin: "La prima lezione del Maestro Pirlo? Una boiata..."

24 agosto 2020 a

Oggi è il giorno del raduno della Juventus e l'inizio ufficiale dell'era di Andrea Pirlo. L'hype è notevole e l'entusiasmo per il debutto in panchina di un "predestinato" del calcio italiano sembra superare lo scetticismo per l'inesperienza dello stesso ex tecnico. Amatissimo dai tifosi, Pirlo è stato scelto dal presidente Andrea Agnelli di persona per sostituire il deludente (ma scudettato) Maurizio Sarri. Insomma, di elementi per "pompare" mediaticamente il fenomeno ce ne sono parecchi, con tutte le insidie del caso. Ed è Fabrizio Biasin, opinionista di Libero, a smitizzare giustamente l'avvenimento. "Per come abbiamo imparato a conoscerlo credo che il primo a pensare che frasi come il Maestro Pirlo dirige la sua prima lezione" rasentino la boiata… sia proprio Pirlo". Al campo, come al solito (e per fortuna) la sentenza.

