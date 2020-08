Paolo Becchi e l'assalto dei magistrati alla Lega: "Pensano che i 49 milioni li abbia stampati lui?"

27 agosto 2020 a

Il caso dei "49 milioni" della Lega smuove ancora le procure italiane. Quella di Genova ha ordinato la perquisizione della tipografia di proprietà del deputato leghista Fabio Massimo Boniardi, sospettato di aver usato l'attività come veicolo per operazioni occulte del partito, mirate a svuotare i conti ed evitare le confische. Otto mesi fa lo stesso Bonardi aveva "respinto" i finanzieri grazie alla immunità parlamentare ma la giustizia, per qualcuno, non si ferma mai. E Paolo Becchi, per giudicare l'accanimento dei magistrati, usa l'ironia: "Pensano che li abbia stampati lui nella sua tipografia?".

